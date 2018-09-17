Швейцария ужесточила выдачу аккредитаций для дипломатов из России

В Федеральном департаменте по международным делам Швейцарии проинформировали, что швейцарская сторона ужесточила аккредитацию российских дипломатов, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, решение связано с подозрениями в нелегальной деятельности, которой якобы занимается Россия на территории страны.

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По словам представителя ведомства Пьерра-Алена Эльтшингера, швейцарская сторона призывает Россию прекратить эту деятельность.

«Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось», — заявил Эльтшингер.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что представители Консервативной партии Британии отказались приглашать сотрудников российской дипмиссии на конференцию консерваторов.