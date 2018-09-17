Песков: Кремль наблюдает за выборами в Приморье

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу выборов губернатора в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, все заявления уже были сделаны, а в настоящее время все зависит от ЦИК.

«Мы также наблюдаем», — заявил Песков.

Ранее в избирательном штабе врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко заявили о наличии информации, подтверждающей, что кандидат на пост главы региона от КПРФ Андрей Ищенко подкупал избирателей. До этого Ищенко объявил голодовку из-за несогласия с результатами выборов.