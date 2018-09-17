В ЦИК готовы рассмотреть жалобы по выборам в Приморье

Возглавляющая российскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в настоящее время в ведомстве ждут жалоб по поводу второго тура выборов губернатора Приморья. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, ЦИК готова разобраться со всеми жалобами до подведения итогов голосования.

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«...мы оперативно ждем не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты», — подчеркнула Памфилова.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко после обработки 99,1% бюллетеней увеличил отрыв от своего ближайшего соперника — кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.