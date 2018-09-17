Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Приморье

Общественные наблюдатели на выборах главы Приморья не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Общественной палаты края Бориса Ступницкого.

О недовольстве итогами голосования в нескольких районах заявил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который по итогам обработки 99% протоколов занимает вторую позицию после врио главы региона Андрея Тарасенко.

Реклама

«Наши наблюдатели нарушений в этих районах не зафиксировали, сигналов у нас не было», — сказал председатель Общественной палаты.

Ранее сообщалось, что врио главы Приморья вышел в лидеры на втором туре выборов после обработки 99% протоколов.