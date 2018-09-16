На выборах главы Приморья лидирует кандидат КПРФ

По результатам обработки 76,39% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который получил 52,70% голосов, передает РИА «Новости».

Во втором туре выборов Ищенко соперничает с врио губернатора края Андреем Тарасенко, который получил 44,72% голосов, как следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Сообщается, что явка на втором туре выборов на 11.00 мск составила 29,15%, что превышает аналогичный показатель 9 сентября.

Ранее председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил об отсутствии жалоб на значительные нарушения в ходе голосования во втором туре выборов губернатора Приморья.