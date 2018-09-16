Экзит-полл: Тарасенко лидирует во втором туре выборов в Приморье

По данным экзит-поллов, врио главы Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко лидирует во втором туре выборов главы Приморья с результатом 53%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко на данный момент набирает 47%, передает РИА «Новости» со ссылкой на ООО «КЦ «Эксперт Групп».

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся в воскресенье, 16 сентября. На данный момент все избирательные участки в регионе закрыты.

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В единый день голосования 9 сентября в первом туре на выборах губернатора Приморского края Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов, второе место с 24,64% голосов занял Андрей Ищенко. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что за два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах главы Приморья приблизилась к 30%.