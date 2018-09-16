Kyodo: лидеры Ирана и Японии могут встретиться в Нью-Йорке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с иранским президентом Хасаном Роухани на полях 3-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Открытие сессии Генеральной ассамблеи пройдет во вторник, 18 сентября.

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Темы возможных переговоров лидеров стран в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Абэ планировал посетить Иран в прошлом июле. Если бы эта поездка произошла, то она стала бы первым визитом японского лидера в эту страну с 1978 года.

Отмечалось, что в рамках визита Абэ был намерен выразить иранскому лидеру Хасану Рухани приверженность ядерному соглашению, которое Япония продолжает поддерживать.