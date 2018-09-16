Опрос: евроскептическая партия стала самой популярной на востоке ФРГ

Правоконсервативная и евроскептическая политическая партия «Альтернатива для Германии» укрепила свои рейтинги на востоке ФРГ. Об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на исследование социологической службой Kantar Emnid.

По данным исследования, «Альтернативу для Германии» поддержали 25% респондентов. На второй строчке рейтинга оказался альянс ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель — в его поддержку высказались 24% жителей востока Германии. Замкнули тройку лидеров Левые с результатом в 18%.

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На западе Германии «Альтернативу для Германии» поддержали только 13% респондентов — это четвертое место среди всех партий. На первом месте в этом регионе находится альянс ХДС/ХСС с результатом в 31%, а на втором — социал-демократы, которых поддерживают 19%.

В общей сложности в исследовании приняли участие около 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что «Альтернатива для Германии» вызвалась помочь России в восстановлении Сирии.