Моралес осудил заявление генсека ОАГ о вторжении в Венесуэлу

Президент Боливии Эво Моралес в твиттере прокомментировал заявление генсека Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о военном вторжении в Венесуэлу.

По словам Моралеса, Боливия осуждает призыв Альмагро к военной интервенции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Он также подчеркнул, что нападение на Венесуэлу является «атакой на Латинскую Америку».

Ранее сообщалось, что Альмагро допустил возможность военного вторжения в Венесуэлу.

По его словам, военное вторжение может быть использовано для «свержения» Мадуро.