В США порадовались за Россию после интервью Петрова и Боширова

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что рад за Россию. Об этом он сказал, отвечая на вопрос об интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, передает УНН.

Волкера попросили прокомментировать само интервью.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — сказал он.

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Представитель США не стал вдаваться в детали.

Ранее на канале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Мужчины в частности отметили, что ездили в Британию с туристическими целями, и отвергли обвинения в причастности к отравлению.

«Газета.Ru» также рассказывала о реакции западных СМИ на интервью.