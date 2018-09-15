В США порадовались за Россию после интервью Петрова и Боширова
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что рад за Россию. Об этом он сказал, отвечая на вопрос об интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, передает УНН.
Волкера попросили прокомментировать само интервью.
«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — сказал он.
Реклама
Представитель США не стал вдаваться в детали.
Ранее на канале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Мужчины в частности отметили, что ездили в Британию с туристическими целями, и отвергли обвинения в причастности к отравлению.
«Газета.Ru» также рассказывала о реакции западных СМИ на интервью.