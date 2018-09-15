Волкер призвал продлить особый статус для Донбасса ради санкций против России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал украинские власти продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил в рамках 15-й ежегодной конференции YES, передает «Укринформ».

Волкер назвал «чрезвычайно важным» продолжение режима санкций против России.

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«Если этот закон будет продлен, то ситуация на следующий день будет совершенно такой же, как сегодня, то есть фактически там никаких изменений не будет. Но чрезвычайно важным является продолжение режима санкций, наложенных из-за агрессии России в Украине», — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе возникают предложения снять антироссийские санкции, хотя Россия, по его мнению, «ничего не сделала» из своих обещаний.

«Если действие закона не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций», — добавил Волкер.

Ранее Волкер рассказал о «горячей стадии» конфликта в Донбассе.