США созвали заседание СБ ООН из-за санкций против КНДР

США созвали заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за несоблюдения рядом стран санкций в отношении КНДР, сообщает Associated Press.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что эксперты должны опубликовать отчет по поставкам нефти в Северную Корею, нарушающим санкции. По ее словам, часть поставок осуществляется российскими кораблями. Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, обвинил Россию в попытке повлиять на комитет СБ ООН по КНДР.

Ранее сообщалось, что США решили создать центр, отслеживающий перемещения кораблей, поставляющих нефтепродукты в КНДР в обход санкций.