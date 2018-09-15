Генсек ОАГ не исключает военного вторжения в Венесуэлу

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро допустил возможность военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает NTN24.

По его словам, военное вторжение может быть использовано «свержения» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Он также добавил, что ситуацию с венесуэльскими беженцами в Колумбии демонстрирует «лживость» правительства Венесуэлы.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с венесуэльскими офицерами-повстанцами планы по силовому свержению Мадуро.