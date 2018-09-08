NYT: администрация Трампа обсуждала с венесуэльскими мятежниками свержение Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с венесуэльскими офицерами-повстанцами планы по силовому свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на военные источники в США и Венесуэле.

Как отмечает издание, тайные встречи между администрацией американского президента и оппозиционными офицерами в Венесуэле велись на протяжении года.

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Анонимный венесуэльский военачальник рассказал, что не менее трех военных групп в Венесуэле готовили заговор против правительства Мадуро, причем переворот планировался не менее трех раз с лета 2017 года, однако так и не был претворен в жизнь.

Сообщается, что венесуэльские мятежники просили США о материальной помощи, в том числе о радиоустройствах с возможностью шифрования, однако американская сторона поддержку не оказала.

Ранее стало известно о намерении США ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы.