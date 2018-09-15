Politico: Обаму просили «не дать русским украсть Украину»
Один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта просил на тот момент действующего президента США Барака Обаму «не позволить русским украсть Украину у Запада». Об этом сообщает Politico.
По данным издания, лоббист Манафорта передал это сообщение Обаме в 2013 году.
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Как отмечается, лоббистская кампания Манафорта занималась поддержкой интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
При этом повестка данного лоббиста фигурирует в расследовании против Манафорта.
Ранее сообщалось, что Манафорт согласился признать свою вину по «российскому делу», расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером.