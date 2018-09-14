Волкер раскритиковал Киев за действия в Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал «позорным» отношение властей Украины к жителям Донбасса, передает ФАН.

«Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины», — сказал Волкер.

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По его словам, власти страны должны наладить взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями получать государственные пенсии. Он также выразил огорчение в связи с тем, что руководство страны не составило плана реинтеграции территорий после завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что Волкер намерен посетить Киев.