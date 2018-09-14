В МИД России напомнили США об обещании избавиться от химоружия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет отвечать на требование Вашингтона допустить наблюдателей на российские объекты, где якобы производится и хранится химоружие. Комментарий опубликован на сайте МИДа.
По словам Захаровой, на российских промышленных предприятиях постоянно проводятся инспекции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Поэтому Москва не станет реагировать на «нелигитимные и ультимативные» требования, основанные на внутреннем законодательстве США.
«Им, прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия...США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ», — заявила Захарова.
Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг сирийского «химического досье», призвав США воздержаться от «опасных шагов» в Сирии.