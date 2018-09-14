Манафорт признал вину по «российскому делу»

Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать свою вину по «российскому делу», расследуемому специальным прокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что политик согласился признать вину в заговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать совершению правосудия.

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Ранее о том, что Манафорт согласился признать вину, сообщил канал ABC News со ссылкой на собственные источники. Агентство Bloomberg сообщало, что политик планирует признать вину для смягчения приговора.

Манафорт обвиняется в «сговоре против США», отмывании более $30 млн и даче ложных показаний.