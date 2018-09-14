МИД рассказал о попытках США вмешаться в переговоры по Каспию

На переговоры по статусу Каспийского моря на протяжении 20 лет пытались повлиять страны, находящиеся далеко от региона, в том числе США. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

По его словам, попытки внерегиональных игроков повлиять на переговоры пяти стран по статусу Каспию продолжались вплоть до последнего момента.

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«Интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе находящиеся за пределами Евразийского континента», — сказал Братчиков.

На уточняющий вопрос, были ли среди таких стран США, дипломат ответил утвердительно.

В интервью Братчиков также рассказал об условиях прокладки трубопроводов на Каспии.