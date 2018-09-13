В МИД Британии сочли интервью с «отравителями» Скрипалей ложью

В МИД Британии отреагировали на интервью граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, у властей и правоохранительных органов нет сомнений, что Петров и Боширов работают на ГРУ. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не раз обращалось к российской стороне с просьбой объяснить инцидент в Солсбери.

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«Сегодня (13.09) — как мы видели на протяжении всего времени — они (Россия. – Газета.Ru) отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — сказал источник.

Ранее Петров и Боширов заявили, что приняли решение дать интервью, чтобы их оставили в покое.

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