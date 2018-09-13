Адвокаты Януковича не пришли на судебные дебаты

Представители защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозекош не пришли для выступления в судебных дебатах в Шевченковский районный суд Киева, передает УНН.

Сообщается, что вместо них в дело был введен новый адвокат Александр Горошинский.

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«10 сентября между мной и Виктором Федоровичем Януковичем подписан договор о предоставлении правовой помощи. Адвокаты Сердюк, Фазекош, Федоренко вышли из дела и по поручению клиента будут предоставлять ему юридическую помощь в международных инстанциях», — сказал Горошинский.

Он также попросил три месяца, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Ранее на Украине предложили похитить Януковича для отбывания наказания.