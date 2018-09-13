Глава Минтранса Крыма ушел в отставку после четырех месяцев работы

В Крыму министр транспорта Юрий Овсянников решил уйти в отставку, передает РИА «Новости».

Источник в правительстве региона проинформировал о том, что Овсянников уже подал заявление, в которым сообщил об уходе.

«Действительно, министр транспорта написал заявление», — сказал источник.

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Уточняется, что в настоящее время нет данных о том, была ли принята отставка министра. Согласно имеющейся информации, с весны 2014 года Овсянников стал пятым министром, который занимал этот пост.

В марте этого года вице-премьер крымского правительства Владимир Серов, курировавший транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку.