В Эстонии отказались дополнительно проверять русскоязычных граждан

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил против введения дополнительных проверок в отношении граждан, которые говорят на русском языке. Об этом сообщается на сайте ERR.

По данным ERR, во время выступления премьера в парламенте председатель фракции EKRE Мартин Хельме упрекнул Ратаса в том, что последний не признает опасности, которую представляют «русские в органах безопасности». Хельме настоял, что в отношении «лиц неэстонской национальности» следует вести «более пристальный контроль».

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«То, о чем вы сейчас говорите, на мой взгляд, ужасно — то, что якобы часть населения Эстонии по той или иной причине не подходит для страны», — ответил ему Ратас.

Ранее сообщалось, что в Эстонии арестовали двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России.