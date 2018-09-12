Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что страны Европы не противодействуют «террористическому режиму» в Тегеране. Слова премьера передает РИА «Новости».
По словам Нетаньяху, мировому сообществу следует объединиться, чтобы противодействовать террористическим организациям. Он отметил, что это в некоторой мере происходит в отношении группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), однако «не в случае с Ираном».
«Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его», — заявил Нетаньяху.
Он призвал власти европейских стран последовать «внятным усилиям» администрации американского лидера Дональда Трампа, которые направлены «против террористического режима в Тегеране».
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.