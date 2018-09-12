Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией

Президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, премьер Японии Синдзо Абэ предложил ему поменять подходы, и российский президент согласился.

Реклама

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин.

При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора.

Ранее Абэ назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с заседания с участием лидеров России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.