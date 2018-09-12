Лавров рассказал об «отравленных» российско-американских отношениях

Глава МИД России Сергей Лавров оценил российско-американские отношения, передает РИА «Новости» с ВЭФ-2018.

По словам Лаврова, политика американской стороны, прибегающей к мерам принудительного воздействия, «когда чуть что не так», не приведет к долгосрочному успеху. Министр подчеркнул, что в настоящее время отношения между странами «наиболее отравлены».

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«Думаю, присутствующие здесь граждане других стран наверняка со мной согласятся, что никому не нравится, когда Россия и США находятся в состоянии такого кризиса», — заявил Лавров.

Он также заметил, что это недостойно народов двух стран.

Ранее начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков проинформировал, что американская сторона решила не разрешать российскому Ту-214ОН полетов, предусмотренных Договором по открытому небу.