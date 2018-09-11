Источник сообщил о месте проведения инаугурации Собянина

Инаугурация нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина пройдет в концертном зале парка «Зарядье». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, торжественная церемония пройдет в 12:00 мск 18 сентября.

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Как отмечается, инаугурация Собянина состоится в концертном зале парка «Зарядье».

Ранее сообщалось, что Собянин набрал на выборах мэра Москвы более 70%.

Как отмечалось, второе место занял Вадим Кумин (11,44%), а третьим стал глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (7,06%).