На Украине решили лишить Ляшко неприкосновенности
Лидера «Радикальной партии», депутата Верховной рады Олега Ляшко хотят лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, подготовкой представления о снятии неприкосновенности занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
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«Документы о снятии неприкосновенности готовятся», — сказал источник.
Он уточнил, что речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности «декларирование недостоверной информации» и «незаконное обогащение».
Ведомства пока не комментируют эту информацию.