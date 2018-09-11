На Украине решили лишить Ляшко неприкосновенности

Лидера «Радикальной партии», депутата Верховной рады Олега Ляшко хотят лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, подготовкой представления о снятии неприкосновенности занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

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«Документы о снятии неприкосновенности готовятся», — сказал источник.

Он уточнил, что речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности «декларирование недостоверной информации» и «незаконное обогащение».

Ведомства пока не комментируют эту информацию.

Ранее Ляшко ответил США на обвинения в предательстве.