Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который победил на выборах 1 июля 2018 года, пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление будущего главы МИД Мексики Марсело Эбрарда.

Данное заявление Эбрард сделал по итогам встречи с российским послом в Мексике Виктором Коронелли.

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«Лопес Обрадор пригласил [Путина], чтобы он сопровождал его в день 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность», — сказал Эбрард.

Будущий министр иностранных дел подчеркнул, что мексиканский лидер готов ко встрече с Путиным в любое время.

Также Эбрард рассказал, что на инаугурацию пригласят папу Римского Франциска.

Ранее сообщалось, что Лопес Обрадор отказался от участия в саммите Тихоокеанского альянса.