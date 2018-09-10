Трамп продлил чрезвычайное положение в США из-за террористической угрозы

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении чрезвычайного положения, объявленного в 2001 году после теракта 11 сентября, сроком на год. Об этом сообщается в указе, текст которого был опубликован на сайте Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране, объявленное 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия, введенные для противодействия этой ситуации, должны оставаться в силе и после 14 сентября 2018 года», — говорится в указе Трампа.

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что Россия и Соединенные Штаты договорились возобновить диалог по совместной борьбе с терроризмом, однако прогресса в этом вопросе на данный момент не наблюдается.