МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о решении руководства ведомства об увольнении всех сотрудников, окончивших МГИМО, передает RMF FM.

По словам источника радиостанции, в министерстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу, чтобы заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

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В самом министерстве подтвердили, что входной балл при выполнении испытательного задания был снижен, однако причиной этого назвали усложнение самого задания. Там также отметили, что кадровые изменения объясняются «потребностями дипломатической службы».

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Польши предъявила обвинения по делу о сотрудничестве экс-сотрудника министерства экономики с военной разведкой России.