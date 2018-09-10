Эксперт прокомментировал переизбрание Воробьева губернатором Подмосковья

Результаты выборов губернатора Московской области говорят о поддержке жителями региона Андрея Воробьева, считает политолог Константин Калачев.

«Безусловно, на фоне других регионов, результат Подмосковья можно считать неплохим. Громких скандалов в области во время самой кампании не было, но простой как две копейки она не была», — констатировал он.

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По данным ЦИК, 100% протоколов избирательных комиссий в Подмосковье уже обработано.

Явка на выборах губернатора региона составила 38,59%. Действующий губернатор Московской области побеждает на выборах главы региона с результатом в 62,52%.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Константин Черемисов — 12,99%, третье место заняла Лилия Белова из «Зеленых» — 7,51%.

«Это не первый срок Воробьева, в таком случае за кандидатом всегда тянется хвост нерешенных проблем. Это и свалки, и дольщики, и конфликты на муниципальном уровне. Явно не добавил популярности общефедеральный негатив, связанный с повышением пенсионного возраста. Но живые цифры говорят о поддержке – и на текущий момент это главное», — отметил Воробьев.