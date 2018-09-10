Экс-сотрудница Трампа рассказала о секретном хэштеге для сигналов о его «сумасшествии»

Сотрудники Белого дома использовали специальный хэштег, когда президент США Дональд Трамп предпринимал «сумасшедшие и неуравновешенные» поступки, рассказала экс-помощница президента США Дональда Трампа в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман в эфире американского телеканала MSNBC.

В частности, экс-сотрудница Трампа рассказала, что сотрудники Белого дома использовали хэштег #TFA, который означает 25-ю поправку к конституции США (Twenty‑fifth Amendment). Данная поправка предполагает регламент установления временной недееспособности президента США. Согласно 25-ой поправке, власть на территории Соединенных Штатов может взять вице-президент США в случае досрочного прекращения полномочий президента США. В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что никогда не участвовал в дискуссиях о 25-ой поправке к конституции США.

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По словам Омаросы Манигол-Ньюман, секретный хэштег среди подчиненных президента США использовался часто. Таким образом они сигнализировали друг другу о «неуравновешенном поведении» Дональда Трампа. По ее словам, этот хэштег в электронных письмах использовался «более 100 раз».

«Всякий раз, когда [Трамп] делал что-то, что было настолько безумным, настолько сумасшедшим и неуравновешенным, когда он постоянно менял свое мнение час от часу, мы просто ставили хэштег #TFA и продолжали работать дальше», — сказала Омароса.

Помимо этого, бывшая сотрудница Белого дома подтвердила, что описанные в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» дискуссии о 25-ой поправке среди подчиненных действительно были.

В статье The New York Times анонимного высокопоставленного чиновника в администрации президента США Дональда Трампа также упоминается 25-ая поправка к конституции США. По словам автора, в правительстве поначалу были разговоры о возможном использовании поправки, однако мало кто в администрации хотел приближать «конституционный кризис» в стране.