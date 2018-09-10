Путин прокомментировал итоги выборов

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил жителей России за участие в выборах, состоявшихся по всей стране в Единый день голосования. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Путина, явка избирателей была высокой, а никаких «серьезных» нарушений во время голосования зарегистрировано не было.

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«Наверняка шероховатости какие-то были, с этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать», — заявил Путин.

Он добавил, что второй тур выборов, который пройдет в некоторых регионах, является нормальным явлением.

Ранее сообщалось, что второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области.

9 сентября в России был Единый день голосования. В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.