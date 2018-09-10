Врио главы Воронежской области победил на выборах с 72,52%

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев проинформировал, что врио главы региона Александр Гусев после обработки 100% бюллетеней получил на выборах губернатора 72,52% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Гусев был кандидатом от «Единой России».

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«Явка составила 44,83%. Гусев набрал 72,52% голосов», — сказал Канищев.

Он добавил, что второе место занял кандидат от КПРФ Николай Воронин (13,68%), а третьим стал член ЛДПР Олег Бурцев (6,25%).

Ранее сообщалось, что врио главы Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов на выборах губернатора.

9 сентября в России был Единый день голосования. В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.