Матвиенко назвала вероятные сроки визита Ким Чен Ына в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться до конца года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».
Несколькими днями ранее Матвиенко прибыла в Пхеньян. В ходе визита она провела встречу с северокорейским лидером.
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«Он намерен откликнуться на приглашение президента РФ [Владимира Путина] и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом. Я по итогам поездки доложу», — сказала Матвиенко.
Она также выразила надежду, что до конца года такой визит состоится.