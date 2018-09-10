На выборах главы Хабаровского края состоится второй тур

На выборах главы Хабаровского края будет второй тур, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По итогам обработки всех протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает 35,81% голосов, в то время как действующий глава региона — кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — набирает 35,62%.

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Третье место занимает Анастасия Саламаха от КПРФ с результатом в 15,74%. Следом за ней — Игорь Глухов от «Справедливой России» (5,49%) и Андрей Петров от партии «Зеленые» (3,81%).

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возможен второй тур выборов губернатора.

В 22.00 мск завершился единый день голосования.