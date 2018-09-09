Собянин лидирует на выборах мэра Москвы по итогам экзит-полла
Согласно экзит-поллам, действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах главы города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на независимый фонд «Центр политических технологий».
По результатам опроса,на данный момент второе место занимает кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин с 10%, третье место делят кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов с 6% голосов, Михаил Балакин, выдвигающийся от партии «Союз горожан», набрал 2% голосов.
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Ранее сообщалось, что в России завершился единый день голосования.