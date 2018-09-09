Правящий блок и оппозиция идут почти наравне на выборах в парламент Швеции

Альянс право-центристских партий лидирует на парламентских выборах в Швеции с небольшим отрывом от правящего красно-зеленого блока, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты экзит-полла шведского телевидения, опубликованного после закрытия избирательных участков.

Среди сторонников Альянсa — 39,6% избирателей. Предпочтение правящему красно-зеленому блоку отдали 39,4%.

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В право-центристский Альянс входят четыре партии — либерально-консервативная Умеренная коалиционная (Модератерна), Партия центра, партия Либералов и христианские демократы.

В блоке красно-зеленых три партии — социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия.

В однопалатном шведском парламенте 349 депутатов, избираемых на четыре года. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции было сформировано правительство меньшинства с участием социа-демократов и зеленых.