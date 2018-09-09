Избирком: в Хабаровском крае возможен второй тур выборов губернатора

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В Хабаровском крае, по данным обработки почти 38% бюллетеней, пока нет явного лидера и возможен второй тур на губернаторских выборах. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

«Вероятность повторного голосования очень велика. Кандидаты идут «ноздря в ноздрю», разрыв в настоящий момент чуть больше 1%». Сейчас обработано 37,74% бюллетеней. У Вячеслава Шпорта чуть больше 37%, у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 36%», — сказал Накушнов.

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Ранее сообщалось, что депутаты народного собрания Ингушетии большинством голосов избрали главой региона на третий срок Юнус-Бека Евкурова.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.