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Врио главы Магаданской области Сергей Носов лидирует на выборах главы региона после обработки более 80% протоколов, gthtlftn РИА «Новости»/

По данным онлайн-табло в ЦИК, он набирает 81,32% голосов избирателей.

Роман Исаев, представляющий ЛДПР, набирает 4,66% голосов. Валентина Дорошевич от КПРФ — 10,46% голосов, Александр Мартынюк от партии «Гражданская платформа» — 1,63%.

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По данным на 18.00 по местному времени, явка на выборах главы Магаданской области составила 35,55%.

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.