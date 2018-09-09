Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон назвал ситуацию в Белом доме «переворотом» и сравнил ее с состоянием перед гражданской войной в США во время правления Авраама Линкольна. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее анонимный источник из администрации Трампа рассказал, что чиновники сопротивляются его решениям, так как не разделяют взглядов президента.

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«То, что вы видели на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно... это переворот, если хотите», — заявил Бэннон.

По его словам, это ситуация сопоставима с кризисом в правительстве США в 1862 году, когда генерал Джордж Макклеллан заявил, что президент Штатов Авраам Линкольн не должен быть главнокомандующим.

Ранее стало известно, что в Белом доме почти обнаружили автора скандальной статьи об окружении Трампа.