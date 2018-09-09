Памфилова назвала число наблюдателей на выборах
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о том, что в региональных выборах и довыборах депутатов Госдумы, которые проходят 9 сентября, принимают участие более 120 тысяч наблюдателей, передает РИА «Новости».
«На региональных выборах и на довыборах депутатов Госдумы включилось свыше 120 тысяч наблюдателей. Более всего ожидается наблюдателей на избирательных участках традиционно в Москве, Московской области», — заявила Памфилова.
По ее словам, большое число заявок от наблюдателей было зафиксировано в Башкирии, Ростовской, Нижегородской и Кемеровской областях.
Ранее сообщалось, что Памфилова проголосовала на выборах в Подмосковье.
9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.
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