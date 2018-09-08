Матвиенко оценила физическую форму Ким Чен Ына

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном заявила, что хорошее физическое состояние северокорейского лидера не вызывает вопросов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча Матвиенко и Ким Чен Ына продолжалась более часа. Стороны обсудили как вопросы, которые, по словам спикера Совфеда, «подлежат озвучиванию», так и закрытую информацию.

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«Прежде всего, встреча была очень продолжительной — более часа, хотя планировали полчаса, и я через полчаса как дисциплинированный человек хотела уходить, но он сказал: «Нет-нет, продолжим», — рассказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что разговор проходил в доброжелательном ключе, они с Ким Чен Ыном часто смеялись и шутили, «поэтому ничего человеческое ему не чуждо».

Он производит впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека», — добавила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда сообщила, чего хочет Ким Чен Ын.