Россия и Вьетнам договорились совместно бороться с терроризмом

Российский президент Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам переговоров пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом. Совместное заявление лидеров стран опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры стран в «доверительной и дружелюбной» атмосфере обсудили «широкий круг вопросов». В частности, стороны договорились совместно противостоять террористическим угрозам.

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«Россия и Вьетнам подтверждают намерение развивать сотрудничество в сфере противодействия терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотических средств, коррупции и другим вызовам и угрозам безопасности», — говорится в совместном заявлении.

Ранее Путин заявлял, что Россия и Вьетнам расширят практику использования нацвалют.