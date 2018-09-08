Пресс-секретарь объяснил, зачем Кадыров хочет уточнить границы Чечни

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил, что уточнение границ республики является «обыкновенной рутинной работой». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ Чечни.

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Каримов отметил, что уточнение границ региона необходимо, так как на территории Чечни долгое время действовал режим контртеррористической операции. По его словам, в данный момент необходимо «восстановить коммуникации». Он отдельно подчеркнул, что между Чечней и соседней Ингушетией нет территориальных споров.

«Это (Чечни и Ингушетия. — «Газета.Ru») два субъекта России, между ними административная граница, она проведена известно где. Никто столбованием не занимается. В данном случае идет восстановление дороги, которая существует многие десятилетия, по ней ездили в горы», — заметил Каримов.

Пресс-секретарь также посчитал, что те, кто придает уточнению границ «другую окраску», хотят создать «напряженность» между регионами.