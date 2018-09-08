США отозвали послов из трех стран

Соединенные Штаты отозвали своих послов из Доминиканы, Сальвадора и Панамы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Как отмечается, такой шаг связан с недавним решением этих стран больше не признавать Тайвань.

«Главы дипломатических миссий встретятся с лидерами правительства США, чтобы обсудить пути того, как Соединенные Штаты могут поддержать сильные, независимые, демократические институты и экономики в Центральной Америке и в Карибском регионе», — также говорится в сообщении.

В марте этого года президента США Дональд Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем. При этом официально Вашингтоне не признает независимость этого государства.