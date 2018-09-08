В Киеве заявили, что Украина «пробила дно»

Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Украина «пробила дно» по всем скандалам и позорам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Червоненко прокомментировал слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который назвал Адольфа Гитлера «самым большим» из демократов.

Реклама

По мнению Червоненко, безнаказанность за подобные высказывания является прямым следствием «героизации фашизма» на Украине.

Ранее сообщалось, что Парубий объяснил свои слова об Адольфе Гитлер.

Также стало известно, что на Парубия подали в суд за пропаганду фашизма.