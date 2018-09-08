Госдеп осудил насилие против дипломатов в Ираке

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США осуждают насилие против дипломатов в иракском городе Басра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, Вашингтон призывает правительство Ирака не только поддерживать право на мирные протесты, но и защищать дипломатов и дипломатические объекты.

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Она также подчеркнула, что США решительно осуждают насилие против дипломатов в Басре, где протестующие подожгли консульство Ирана.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Бахрейна призвало всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака из-за бушующих в стране беспорядков.