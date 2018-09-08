Бахрейн призвал подданных королевства покинуть Ирак
Министерство иностранных дел Бахрейна призвало всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака из-за бушующих в стране беспорядков. Об этом сообщает BNA.
По данным агентства, власти Бахрейна порекомендовали подданным королевства незамедлительно покинуть Ирак.
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Как отмечается, в МИД также отметили эскалацию беспорядков в Ираке.
По данным телеканала Al Arabiya, в результате протестов в иракской Басре пострадали более 10 человек.
При этом в беспорядках также погиб один человек.